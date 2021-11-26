Частина американських санкцій спрямована і проти "Північного потоку-2". Сполучені Штати неодноразово і привселюдно заявляли: труба - не стільки транспортна споруда, скільки політична зброя, покликана шантажувати Європу, зокрема, в питаннях щодо військово-політичної поведінки РФ...

Окрім того, новий газогін вдарить і по кишені України. А скільки саме втратить наша держава? Збитки від запуску "ПП-2" розрахували в Міжнародному валютному фонді. І висновки нам із вами навряд чи сподобаються. Дмитро Анопченко продовжить тему.

Щоразу перед тим, як виділити будь-якій країні новий транш, Міжнародний валютний фонд проводить те, що тут називають "Перегляд програми співпраці". По суті, це докладний аналіз того, як працює економіка і якими є ризики. Зробили такі розрахунки і для України.

Ось цей документ. 136 сторінок, на яких із цифрами і графіками дуже детально розписано, якою є ситуація із боргами, що відбувається із банками, якими є загрози для наповнення бюджету… І от серед ризиків експерти Фонду якраз бачать втрати через запуск другого "Північного потоку".

У Міжнародному валютному фонді підрахували, що протягом п'яти останніх років Україна від транзиту російського газу щорічно отримувала в середньому по два з половиною мільярди доларів! Для порівняння - у нас весь бюджет Пенсійного фонду країни, якщо перерахувати, 19-ть мільярдів доларів. Тобто, отримавши ці кошти в бюджет, можна з них майже два місяці робити виплати всім українським пенсіонерам. І от МВФ прогнозує, що вже цього року плата за транзит буде на 40% меншою, ніж раніше.

Ось подивімося їхній прогноз.

Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" обсяг газу, що проходить територією України, може скоротитися ще більше; при цьому доходи України від транзиту прогнозують у середньому на рівні - мільярд двісті мільйонів доларів на рік.

Ну і порівняймо. Прибуток ще донедавна був два з половиною мільярди, МВФ зараз каже про мільярд двісті мільйонів. Тобто втрати України від запуску російського газогону (і цю цифру офіційно називають уперше) - понад мільярд доларів на рік!

Фонд не дає порад, як компенсувати ці збитки (у всякому разі їх немає в цьому документі, можливо Україна і попросить провести окремі консультації). Утім, очікувані втрати не просто відчутні - величезні, а за всіма оцінками другий "Північний потік" може запрацювати вже навесні - саме стільки часу потрібно для його сертифікації. А неофіційно і експерти самого Фонду, і американські чиновники, яких я про це запитав, радять: Україна вже зараз, не чекаючи втрат, на найвищому рівні має ставити перед країнами-союзниками (і передусім перед Німеччиною) питання компенсацій.

Звісно, це не буде пряме фінансування. Але західні інвестиції в енергетику, прихід в Україну європейських та американських компаній під гарантії західних урядів, збільшення програм допомоги - все це здатне якщо і не "перекрити", то хоча б пом'якшити ті збитки від запуску "російської труби", про які заздалегідь попереджає зараз Міжнародний валютний фонд.