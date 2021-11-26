Во Львове продлили локдаун [ Редактировать ]
Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.
"Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в "красной зоне")", - написал он.
При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. В частности:
- спорткомплекс "Евроспорт",
- Eros show bar (площадь Рынок, 11),
- "Custom lounge bar" (Братьев Рогатинцев, 37),
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братьев Рогатинцев, 18),
- кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.
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Кроме того, более 150 тысяч граждан Украины не пришли для иммунизации второй дозой препаратов от коронавирусной инфекции. В настоящее время Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, которое заключается в том, что ежесуточный прирост заболевших находится на одном уровне и не повышается.
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