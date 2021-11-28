Заради них скликають Радбез - і проводять чистки на митниці. Проти них вводять санкції, блокують рахунки й оголошують у розшук. Контрабандисти. Дати їм відсіч - для влади один з найважливіших пріоритетів. Тож останні кілька місяців митники мало не щодня звітують про викриття дедалі нових партій контрафакту.

Але! Куди все це "добро" дівається після того, як його конфіскували? Чому елітні вина, делікатесні ковбаси, рибу та чорну ікру митники просто... викидають? А конфісковані авто роками гниють на митниці. Про все розкаже наша Мар'яна Мартин.

Яку тільки контрабанду і в яких найнесподіваніших місцях не провозять українці через кордони.

Павло Герасимюк, в.о. заступника начальника Закарпатської митниці:

Складено близько 1300 протоколів про порушення митних правил, 1700, я перепрошую.

Коробки з комп'ютерами, ящики з макаронами, мішки з одягом і... блоки цигарок. Вони, до речі, у топі української контрабанди. Тільки на одній пачці - навару щонайменше євро. Але, якщо контрабандні сховки все ж викрили, то Куди все це добро поділи? Де його зберігають? І Що роблять з ним далі?

Ми на кордоні з Угорщиною. КПП "Тиса". Тут від самого ранку черга ваговозів. Щойно в'їжджають в Україну - їх зважують, а віднедавна ще й почали сканувати…

Павло Герасимюк, в.о. заступника начальника Закарпатської митниці:

Інспектор може аналізувати зображення, і для себе встановити, чи є ознака того, що в транспортному засобі переміщується товар, який не заявлений до митного контролю?

У такому разі водіїв просять на поглиблений огляд:

Євген, водій вантажівки:

Просто страхуються наверно. Я маю всі документи, я впевнений у своїх документах. Не перший раз везу.

Хтось ховає контрабанду, а хтось - і чорну бухгалтерію. Обманюючи митників про справжню вартість товару. Так чи інакше, якщо порушника викрили - його майно конфісковують і перевозять… на склад.

Едуард Маляр, начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці:

В якому зберігається все майно, яке вилучається в пунктах пропуску. Йдемо, перевіримо чого тут найбільше.

Склад із конфіскатом щільно заставлений коробками й мішками. Чого тут тільки немає.

"Валентино", "Версаче", "Прада", а тут що в нас? "Гучі". Мрія шопоголіка.

Продукти, косметика, одяг на будь-який смак і гаманець. А ще - багато техніки.

Едуард Маляр, начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці:

Вартість - близько 1400 євро. Це все тут ноутбуки, 31 позиція. 31 ноутбук.

Та найбільше тут - сигарет.

Вартість такого блоку близько 56 тисяч гривень.

Трапляються й ексклюзивні речі.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Ось цю валізу митники вилучили на початку року. Її знайшли серед вживаного одягу. Тут нічого крім кількох плать та аксесуарів. Але вартість її вмісту дорівнює вартості двокімнатної квартири в Ужгороді. Тільки ось цей годинник від "Картье" коштує понад 14 тисяч євро.

А в цій коробці - один із найдорожчих товарів на складі.

Едуард Маляр, начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці:

Даний рентгенівський апарат на вартості два млн грн. Знаходиться поки що на складі у зв'язку з тим, що чекають рішення суду.

Бо тільки суд може вирішити - конфіскат повернуть власникові чи він перейде державі. Але навіть, якщо Феміда стане на бік митниці - частину контрабанди… просто спалять.

Було знищено 33 пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю понад один млн грн.

Сигарети, їжа та алкоголь - незалежно від їхньої ціни чи терміну придатності. За законом, усі конфісковані товари підлягають знищенню.

Едуард Маляр, начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці:

Шампанське, але вартість такої пляшки на ринку близько 6900 грн. Іде на знищення.

Решту - оцінять і пустять з молотка. Його зможе придбати кожен охочий на спеціальних аукціонах із розпродажу контрабанди. І може добряче пощастити. Бо ціни тут у рази нижчі за ринкові.

Приміром, ось це авто торік продали за 57 000 гривень. Хоча на сайтах оголошень за такі самі моделі просять щонайменше 120 тисяч.

Пощастило й одеситу Андрієві Нікітченку. Нещодавно чоловік став власником ось цього контрабандного легковика.

Андрій Нікітченко, житель м. Одеса:

Бампер толкнул получается, крыло, вот здесь видно, что большой зазор получается. Фара чуть отвисла… Вмятина на крышке багажника, ну это детали. Если бы я его осмотрел перед покупкой, я бы сделал какие-то выводы, но я шел сознательно на это.

Авто фактично купував наосліп: без попереднього огляду. Адже, аукціони проводять здебільшого онлайн. Та й забирати машину довелося в іншому регіоні - аж на Волині. Але й ціна на неї була аж надто приваблива - майже удвічі менша за ринкову - 77 тисяч гривень. Папери оформив швидко. Однак, щоб поставити автівку на облік, довелося побігати від установи до установи майже два місяці.

Андрій Нікітченко, житель м. Одеса:

И тут начались неожиданности. Обратившись в один из сервисных центров в Одессе, мне вообще поступил отказ. Мы не будем ее ставить на учет, она не растаможенная. Я звоню в таможню, как вы мне продали, получается, автомобиль, которий я не могу поставить на учет. Мне в телефонном режиме говорят - это все додоумки ваших сервесних центров, абсолютно никаких проблем нет, мы дейсвовали согласно инструкции.

І це попри те, що в Андрія, за його словами, були всі документи на машину.

По сути получается некомпетентность начальников сервисного центра.

Андрій припускає, що сервісні центри, куди він звертався щодо оформлення машини, з конфіскатом, вочевидь, - зіткнулися вперше. І таке справді можливо, - кажуть Закарпатські митники. Бо, виявляється, ціни на такі авто далеко не копійчані. Андрію - просто поталанило.

Едуард Маляр, начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці:

З машинами найбільша проблема, тому що вартість на цей час, коли її ввезли на територію України, необхідно сплатити було податки. От, наприклад такий транспортний засіб, його собівартість на ринку буде стояти 1500 євро, але з податками зборами, які треба сплатити на час його ввезення буде вона близько чотирьох тисяч у. о.

З усього конфіскату на складах - 60% - це автомобілі. І їх щодня дедалі більше, бо за такі шалені суми авто не купують. Адже, якщо ціна машини від аукціону до аукціону суттєво падає, мито - не зменшується. Тож контрабандні авто роками припадають пилом у сховищах митниці. Колись їх розкомплектовували - і продавали на запчастини. Нині цього робити не можна. І така проблема не лише з євробляхами, а й з іншим товаром.

Віктор Овчинніков, заст. начальника управління ДВС у Закарпатській області:

На жаль національна система стандартів є така, що подекуди ті митні збори й платежі перевищують дійсну ринкову вартість того чи іншого товару, тому відповідно немає попиту. Це майно просто не продається.

Щоб контрабанда не згнивала на складах, судові виконавці почали її… дарувати. Так, цього року майже задарма інтернатам та громадським організаціям роздали різних товарів на 35 млн гривень. Чому майже задарма? Бо новим власникам знову ж таки довелося сплатити податки.

Віктор Овчинніков, заст. начальника управління ДВС у Закарпатській області:

Безоплатна передача у зв'язку з необхідністю сплати митних платежів, вона якби нівелює саму назву безоплатної передачі.

Щоб розв'язати цю контрабандну головоломку - судові виконавці зверталися до Кабміну. Просили знизити мито. Але так нічого й не добилися. Тим часом контрабанда псується, виходить з моди, іржавіє. Тільки на одній Закарпатській митниці товару на 148 млн гривень.