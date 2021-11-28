Линдси Лохан выходит замуж за арабского миллионера (фото) [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Американская актриса Линдси Лохан выходит замуж. О новом периоде в своей жизни 35-летняя звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Линдси опубликовала две совместные романтичные фотографии со своим возлюбленным, блеснув обручальным кольцом, сопроводив подписью:
Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее.
СМИ выяснили, что избранником кинозвезды стал 34-летний арабский финансист Бадер Шаммас, проживающий в Дубае. Пишут, что он работает помощником президента филиала Credit Suisse в Дубае и ее директором в Кувейте.
В прошлом Линдси Лохан приписывали романы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом и российским бизнесменом Егором Тарабасовым.
Карьера модели началась для Линдси Лохан в 3-летнем возрасте. В 11 лет Лохан появилась в диснеевском фильме "Ловушка для родителей" (The Parent Trap, 1998). Затем последовали роли в лентах для подростков "Дрянные девчонки" (Mean Girls, 2004), "Чумовая пятница" и "Сумасшедшие гонки".
На ее счету более трех десятков ролей в различный кинолентах. Также в 2005 году Лохан выпустила два своих сольных альбома - Speak и A Little More Personal (Raw). В 2009 году Лохан являлась креативным директором дома моды Ungaro и была лицом фирмы Louis Vuitton.
В 2007 году ее приговорили к трем годам лишения свободы условно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, в сентябре 2012 года актрисе были предъявлены обвинения в бегстве с места ДТП в Нью-Йорке. В ноябре она попала в полицейский участок за драку в ночном клубе Нью-Йорка. Актриса неоднократно проходила курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости.
Напомним, что ранее Линдси Лохан рассказала, почему постоянно попадает в нехорошие истории.
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