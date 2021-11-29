В Ізраїлі проведуть "Міс Всесвіт" попри новий штам коронавірусу [ Редактировать ]
Ізраїль збирається проводити конкурс краси "Міс Всесвіт" на курорті Ейлат на Червоному морі попри новий штам коронавірусу. Про це заявив міністр туризму.
Дійство заплановане на 12 грудня. Учасниці конкурсу проходитимуть ПЛР-тестування кожні 48 годин і будуть змушені дотримуватися інших запобіжних заходів. Для решти іноземців в'їзд до країни заборонили.
Україну на конкурсі цьогоріч представлятиме переможниця "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях.
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