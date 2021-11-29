Кияни прощаються із колишнім мером [ Редактировать ]
Сьогодні кияни прощаються із колишнім мером столиці Олександром Омельченком. З ранку сотні людей, зокрема політиків, йдуть до Колонної зали Київради аби провести екс-городничого в останню путь.
Ховатимуть його сьогодні ж на Байковому кладовищі... Не стало Олександра Омельченка на 84-му році життя. Минулого тижня його ушпиталили у важкому стані з діагнозом Ковід. Як відомо, Омельченка двічі обирали головою Києва - містом він керував з 98-го по 2006 рік.
За його каденції у столиці відкрили 6 станцій метро, відбудували Михайлівський та Успенський собори, Майдан Незалежності, Севастопольську площу й Бессарабку.
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