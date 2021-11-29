За справу про спробу держперевороту взялася СБУ [ Редактировать ]
За справу про спробу держперевороту взялася СБУ. Нагадаю, про можливу підготовку до повалення влади в Україні - уперше заявив президент Володимир Зеленський на нещодавньому пресмарафоні. Нині в СБУ заявили, що проводять розслідування із цього приводу.
Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:
Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України - за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Про хід розслідування буде повідомлено згодом.
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