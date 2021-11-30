Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців

В Україні поменшало жовтих карантинних зон. До помаранчевої перевели Закарпатську область. Їх тепер там дві - разом з Полтавською. У жовтій лишились чотири регіони.

Решта 19, разом зі столицею, - у червоній. За минулу добу в Україні майже 6 тисяч нових хворих на Ковід. 297 людей - померли. Одужали понад 10 тисяч.

Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині й Миколаївщині. Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані майже 11 мільйонів.