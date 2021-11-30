В Україні повністю імунізувалися 11 мільйонів громадян [ Редактировать ]
В Україні поменшало жовтих карантинних зон. До помаранчевої перевели Закарпатську область. Їх тепер там дві - разом з Полтавською. У жовтій лишились чотири регіони.
Решта 19, разом зі столицею, - у червоній. За минулу добу в Україні майже 6 тисяч нових хворих на Ковід. 297 людей - померли. Одужали понад 10 тисяч.
Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині й Миколаївщині. Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані майже 11 мільйонів.
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Їм знадобиться тиждень, а краще два, щоб з'ясувати, чи є наявні на ринку препарати ефективними проти штаму "Омікрон", чи їх тепер треба модифікувати.
За інформацією ЗМІ, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, виступили проти зняття окремих обмежень, зокрема, вимоги надавати довідку про вакцинацію для відвідування громадських місць.
Разом з тим в ВООЗ закликають уряди не обмежувати подорожей з огляду на новий штам. Його потенційні загрози вивчають.
Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині і Миколаївщині.
Одужали майже 23 тисячі українців. Найбільше інфікувань - у столиці, на Донеччині та Полтавщині.