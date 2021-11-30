У космос - на пляшках і пакетах. У Великій Британії випробовують ракету, яка зможе літати на пластиковому непотребі. Перші тести показали якісну роботу двигуна.

Хоч він і працює на поліетилені, для довкілля нешкідливий, - кажуть представники компанії-винахідника.

Якщо подальші випробування також матимуть успіх - на таких ракетах відправлятимуть на орбіту не лише супутники, а й астронавтів.