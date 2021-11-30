Правоохоронці розшукали зловмисника, який палив і трощив машини [ Редактировать ]
Стільки ж може провести за ґратами й чоловік із Тернополя, який уночі палив і трощив машини. Дві знищив, обливши бензином. Ще три розбив держаком від лопати.
Усі автомобілі були припарковані в різних мікрорайонах. Камери вуличного спостереження зафіксували моменти підпалу. Правоохоронці розшукали зловмисника - ним виявився місцевий житель.
Пояснити, навіщо нищив машини, чоловік не може.
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