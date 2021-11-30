У Миколаєві викрили наркоугруповання [ Редактировать ]
У Миколаєві викрили наркоугруповання, яке торгувало метадоном у п'яти областях.
Організував незаконний бізнес житель Харківщини. Разом зі знайомими продавав наркотик через Інтернет.
Щомісячний заробіток сягав двох мільйонів гривень. Під час обшуків поліція вилучила метадон, банківські картки, гроші, електроніку та автомобілі.
Затриманим загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.
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