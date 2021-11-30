Зе-команда стремительно теряет поддержку украинских граждан. Чтобы удержаться на плаву, им уже не помогают ни санкции против лидеров оппозиции, ни уничтожение свободы слова. Теперь они хотят развернуть репрессии против оппозиционных партий. "Слуги" собираются изменить партийное законодательство, внести туда массу бюрократических процедур и ограничений. Даже запретить политическим силам в названии заявлять о своей оппозиционности.

В первую очередь, этот законопроект направлен против "Оппозиционной платформы - За жизнь". Мы являемся единственной системной альтернативой, которая может изменить государственный курс и отменить все антинародные решения. Власть настолько нас боится, что хочет лишить даже права на название.

"Слуги" уже проиграли. Их политическая история закончится после следующих выборов. Они это понимают и пойдут на все, чтобы остаться у власти: стряпать тоталитарные "законы", фальсифицировать обвинения против своих оппонентов и незаконно снимать их с выборов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается ко всем демократическим политическим силам с призывом осудить тоталитарные планы партии власти. Фейковая диванная партия, стремительно теряющая поддержку людей, не имеет ни морального, ни политического права диктовать правила развития партийной системы Украины. Превращать нашу страну в тоталитарную "монопольку", в которой заправляет единственная "руководящая и направляющая" сила.

Никакие ухищрения и антиконституционные манипуляции не спасут Зе-команду от поражения на выборах. Потому, что своим главным оппонентом они сделали не только "Оппозиционную платформу - За жизнь", но и весь народ Украины.