Большая термомодернизация в 2022 году: Зеленский раскрыл детали [ Редактировать ]
В среду, 1 декабря, президент Украины выступает в Верховной Раде. Глава государства рассказывает о внутреннем состоянии дел в стране и о внешнеполитической ситуации. В ходе выступления президент анонсировал проведение крупной термомодернизации в следующем году. Она будет охватывать утепление школ и детских садов.
В 2022 году приступим к большой термомодернизации. Планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и позволит нам впервые получить настоящую энергетическую независимость.
Кроме того, в обращении Зеленский предложил направить средства для использования украинских недр на образование детей. Денежные средства будут на персональных счетах.
Также Зеленский анонсировал повышение зарплаты для врачей. Заработную плату для врачей поднимут с 1 января.
Основные заявления в обращении президента смотрите по ссылке.
Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.
В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.
Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.
Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.
Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".
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