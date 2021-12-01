От всей души поздравляем партию "Единая Россия" с двадцатилетним юбилеем со дня основания, а также лично ее лидера Дмитрия Медведева, всех россиян и сторонников крупнейшей политической силы Российской Федерации.

Сумев заручиться неизменной поддержкой миллионов избирателей и доверием граждан, "Единая Россия" стала самой влиятельной политической партией страны. Усилиями депутатов Государственной Думы и местных органов власти продвигаются и реализовываются крупнейшие инфраструктурные, социальные проекты, проводятся реформы и происходят качественные изменения в государстве. При поддержке и непосредственном участии "Единой России" Российская Федерация как государство за эти годы вышла на новый уровень развития, раскрыла свой потенциал, нарастила экономическую мощь, достигла высокого технического прогресса и остается ключевым игроком на мировой политической арене.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее депутаты в украинском парламенте поддерживают тесные связи со своими российскими коллегами, в том числе в рамках "Парламентского измерения "нормандского формата"". "Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно выступает за нормализацию украинско-российских отношений, восстановление экономического сотрудничества и промышленной кооперации. Уверены, что общими усилиями нам также удастся поддерживать социально-культурные связи между нашими народами, связанными общей тысячелетней историей, общими славянскими корнями, православной верой, миллионами родственников, проживающих в двух странах, общей Великой Победой в Великой Отечественной войне.

Желаем всей команде партии "Единая Россия" дальнейших успехов, достижения новых высот и всех поставленных целей и неизменной поддержки единомышленников. А также целеустремленности, вдохновения, энтузиазма в построении сильного, успешного, процветающего государства.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"