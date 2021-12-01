В метавселенной продана несуществующая яхта за $650 тысяч [ Редактировать ]
Источник: Business Insider
Cупер роскошная элитная яхта с кабиной для ди-джея, площадкой для посадки вертолета и джакузи "всего" за 650 тысяч долларов. В реальности, таких цен за подобную роскошь не существует. Но в виртуальном – все возможно.
Примерно столько криптоинвестор заплатил за яхту Metaflower Super Mega Yacht в виде NFT-токена – набирающего популярность тренда цифровых активов.
Metaflower Super Mega Yacht существует исключительно в цифровом виде
Яхта существует исключительно в цифровом виде и только в сетевой игре-песочнице The Sandbox – виртуальном мире, в котором игроки могут создавать, владеть и монетизировать свой игровой опыт.
Виртуальный корабль был разработан Republic Realm – инновационной и инвестиционной NFT платформой в метавселенной. Согласно Business Insider, это самый дорогой невзаимозаменяемый токен, когда-либо проданный в The Sandbox.
Однако еще больше было потрачено в другой метавселенной. В Decentraland был продан земельный участок стоимостью в 2,5 миллионов долларов.
Некоторые считают, что метавселенная – это не что иное, как постоянный виртуальный мир, который расширяет возможности, представленные в Second Life аж в 2003 году.
Более поздние интерпретации рассматривают метавселенную как трехмерную итерацию Интернета, более сложную, чем просто видеоигра, где можно совершать покупки, путешествовать, общаться и делать почти все то же самое, что и в реальном мире, и за реальные деньги.
Однако будущее метавселенной пока туманное. Но инвесторы верят в ее будущее и сейчас закупаются всевозможными цифровыми активами с надеждой на их рост цены в будущем.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как школьник на летних каникулах при помощи NFT заработал 400 тысяч долларов.
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