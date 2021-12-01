Багато досягнень і ще більше обіцянок. Президент виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням. Дороги та мости будуємо, економіка - міцнітиме, кредити дешевшатимуть, зарплати - зростатимуть. А ще - наступного року в перший рейс полетить літак національної авіакомпанії.

Про обіцянки президента та як його сьогодні зустрічали - в парламенті й під парламентом? Дивіться далі.

Говорить президент. Послухати щорічне послання Глави держави, а заодно і нагадати свої вимоги - під стіни Верховної Ради вийшли десятки ФОПівців. Спрощену систему оподаткування - залишити, касові апарати - скасувати.

Галина Капитон, приватна підприємниця:

Я не потягну просто фізично всі ті навантаження, які несуть собою всі ті касові апарати і фактично буду змушена виїхати за кордон шукати своє місце під сонцем.

А у нардепів - свій флешмоб. Пів зали - у футболках. Слуги - на підтримку президента.

Це гасло нашої президентської кампанії й парламентської кампанії. Яку ми, власне кажучи, проваджуємо в життя.

Своє звернення і в опозиції.

Ніна Южаніна "Європейська Солідарність":

Питання, яке хвилює всіх українців вже декілька місяців. І я думаю, надпис на футболках змусить його надати - цю відповідь.

І таких запитань в депутатів багато. Та за регламентом - поставити їх президентові після виступу - не можна. Тож опозиція все виклала - на плакатах. Утім - президент не відреагував. А виступ присвятив досягненням та обіцянкам. Одна з них - економічний паспорт для дітей.

Володимир Зеленський, президент України:

Всі кошти, плата за використання наших українських надр - накопичуватимуться на персональних рахунках дітей. Нарешті наші, чи когось олігархи - стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю.

Під бурхливі оплески монобільшості - президент пообіцяв і 15 тисяч кілометрів нових доріг, і житло для всіх ветеранів - уже в наступному році, і кредити лише під 5% на квартири, електрокари та освіту, і зарплату підвищити вчителям, так само як уже із січня підвищують медикам, і доплати пенсіонерам віком від сімдесяти років.

Мені соромно, що всі ці роки ми робили для них занадто мало.

Та є те, що наразі зробити не вдалося, - каже президент.

Судова реформа в Україні - тут пишатися я вважаю, поки що нема чим. Нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. Ми лише проголосували перші два закони.

А наостанок - президент закликав усіх разом - боротися за наші території.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі та захистить нас. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну і ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Я не боюсь прямої розмови з ним.

Говорив президент майже годину. Реакція депутатів - традиційна: монобільшість - у захваті, опозиція - шокована.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Президент та виступ оцінюю по п'ятибальній шкалі на п'ять. Чесно кажучи, самому дивно було скільки всього зроблено, ми зробили як команда.

Валентин Наливайченко, народний депутат, "Батьківщина":

Виступ був як з іншої планети. Я з різними депутатами, з різних фракцій поговорив, таке враження, що планета Зе десь в іншій галактиці, а Україна на землі, тут і зараз.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Президент знаходиться або в занадто теплій ванні, або живе в якійсь іншій країні. В якій ковід - це зовсім не проблема, в якій ми енергетично незалежні, це ж абсолютний абсурд. В якій у нас достатньо грошей, що можна втілювати будь-які програми.

Після звернення просто в сесійній залі президент вручав державні нагороди. Зокрема, звання "Герой України" присвоїв учасникові бойових дій, добровольцю "Правого сектору" Дмитрові Коцюбайлу із псевдо -"да Вінчі".