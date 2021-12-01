Страна подтвердила свою независимость и суверенитет, продемонстрировала яркую и всеохватывающую политику соблюдения и отстаивания национальных интересов.

"Единая Россия" уверенно и по праву занимает ключевое место среди всех политических сил Российской Федерации, является правящей партией страны. Она дала стране консенсус в обществе, кадровый и организационный ресурс для проведения государственной политики, стабильность и уверенность в завтрашнем дне для миллионов россиян. Такое мнение высказал глава Политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук (Украина) в ходе выступления на Международной межпартийной конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".

"За эти 20 лет Россия изменилась коренным образом. Она подтвердила свою независимость и суверенитет и демонстрировала яркую и всеохватывающую политику соблюдения и отстаивания национальных интересов России. Полностью нивелированы экономические и социальные последствия тяжелого периода девяностых годов. Подтвердила, что является важнейшим и жизненно необходимым партнером для крупнейших мировых экономик, продемонстрировала, что не только сохранила, но и значительно приумножила и нарастила научно-технический потенциал, и этому есть десятки и сотни примеров. Россия смогла первой разработать и зарегистрировать вакцину от коронавируса в августе 2020 года, чем продемонстрировала свой высокий научный потенциал", ‒ отметил он.

Однако самое главное, уверен глава Политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", что вместе с некоторыми другими странами глобальными усилиями именно Российской Федерации положен конец однополярному миру.

"Геополитическая реальность изменилась, и теперь мир стал многополярным. Российская Федерация прошла огромный путь развития и стала одним из центров этого современного миропорядка. И огромную роль в этом сыграла именно команда партии "Единая Россия", ‒ подчеркнул он.

Быстрое и неоспоримое возрождение России не всем пришлось по нраву, отсюда желание сдерживать ее, но эта политика полностью провалилась, отметил Виктор Медведчук.

"Несмотря на попытки держать ее в постоянном напряжении, Россия демонстрирует и свое величие, и свои возможности. Она по праву занимает место одного из мировых лидеров. Сотрудничество с ней становится важным и стратегическим для все большего количества стран мира. Именно за такое сотрудничество выступает украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", ‒ сказал он.

По словам Виктора Медведчука, сотрудничество "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Единой России", которое активно продолжается в последние годы, ‒ это фундамент, который сохраняет узы между украинским и российским народами.

"Узы, которые находятся в активной фазе борьбы с политикой антироссийской истерии и русофобии. Мы продолжаем поддерживать наши отношения и объяснять людям пагубность этой политики, добиваемся нормализации отношений между Украиной и РФ, восстановления экономического сотрудничества – и это прямо зафиксировано в программе нашей партии. Такое сотрудничество не только необходимо, но и основано на наших долголетних связях", ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.