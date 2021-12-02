Уламки літака часів Другої світової знайшли на Прикарпатті. Натрапили на них пошуковці випадково - у лісі - за кілька десятків кілометрів від Івано-Франківська. Які факти вдалося з'ясувати дослідникам? Знає Жанна Дутчак.

Дослідники кажуть: на цій території багато артефактів. Нині ж полюють на уламки військового літака. Кілька років тому в цих місцях випадково натрапили на алюмінієві фрагменти літака.

Олександр Селюх, пошуковець:

Знаходили деталі по ось тій от діагоналі. Траєкторія була звідти сюди. Там уламочки, тут уламочки. Тут була найбільша концентрація.

Частинки акумулятора, двигуна, обшивки… усього кількадесят шматків різних деталей пошуковці відкопали тут за лічені дні.

Сергій Кірій, пошуковець:

Ця річ - є тримач бомб на крилах. От під крилом це фіксується, і тут якраз фіксуються бомби. Які потім просто скидаються.

Та найцінніша серед усіх знахідок - ця частинка двигуна літака, - кажуть пошуковці. На ній збереглося заводське маркування, завдяки чому й ідентифікували повітряне судно.

Сергій Кірій, пошуковець:

Ми побачили тут ще один номер зверху - це здивувало. Три клейма на одній запчастині. Літак І-153 з номером двигуна 623447 в 41 році в сьомому місяці десятого числа попав в аварію.

І-153, або "Чайка" - поршневий винищувач тридцятих-сорокових років минулого століття - був на озброєнні Радянської армії. Брав участь у бойових діях на початку Другої світової війни.

Сергій Кірій, пошуковець:

Даний літак знищив, як говорять місцеві, більше ніж 200 німецьких воїнів. Але все ж таки був підбитий. Для того аби не впасти на хати він розвернув літак із села якраз на цю гору. Тут і розбився.

Саме навколо місця падіння і знайшли більшість уламків. А ще - ось цю могилу-пам'ятник пілотові:

Сергій Кірій, пошуковець:

Розпізнати хто саме був у літаку неможливо. По ідеї він тут і похований. Йому тут поставили оцей пам'ятник.

Знайдене в лісах дозволило продовжити пошуки в архіві. І серед стосів документів - натрапити на цей - тут інформація про пілотів, які літали в цих краях.

Сергій Кірій, пошуковець:

Якщо звірити дати, коли він впав і дати запису в журнали - як версія - пілотом даного літака міг бути Тітов Олесій Нікітович.

За чотири роки пошуковці виявили близько сотні літаків. Ідентифікувати змогли кожну третю машину і її пілота. Щоправда, більшість із них - німецькі. А уламки винищувача, знайдені біля села Ганнусівка, дослідники передадуть до Державного музею авіації імені Антонова в Києві.