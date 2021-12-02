ЕС обновил "зеленый список" стран [ Редактировать ]
Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока. Украина в этот перечень не попала. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
На этой неделе из списка безопасных стран исключили Иорданию и Намибию. Таким образом, в списке осталось 17 стран.
Так, согласно обновленному списку ЕС, в перечень безопасных стран сейчас входят:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Индонезия
- Кувейт
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Южная Корея
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Ранее Кулеба заверил, что Украина не собирается решать конфликт на Донбассе силовым путем.
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