Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока. Украина в этот перечень не попала. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

На этой неделе из списка безопасных стран исключили Иорданию и Намибию. Таким образом, в списке осталось 17 стран.

Так, согласно обновленному списку ЕС, в перечень безопасных стран сейчас входят:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Индонезия

Кувейт

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Ранее Кулеба заверил, что Украина не собирается решать конфликт на Донбассе силовым путем.