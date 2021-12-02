Біля штаб-квартири ООН помітили озброєного чоловіка [ Редактировать ]
Біля штаб-квартири ООН помітили озброєного чоловіка. Поліція Нью-Йорка розпочала спецоперацію, будівлю оточили. Працівникам ООН рекомендували заховатися в установі. У прямий ефір одного з тамтешніх телеканалів потрапив чоловік із наставленою на шию рушницею. На вигляд йому було близько 60 років. Поліція намагається налагодити діалог із чоловіком, та поки що безрезультатно.
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