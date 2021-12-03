Євросоюз надасть грошову допомогу на підтримку української армії [ Редактировать ]
31 мільйон євро на три роки. Таку суму надасть Європейський Союз на підтримку української армії. Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На що саме витратять гроші - вже відомо. Це військова медицина, мобільність і логістика, а також структури кіберзахисту.
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Ці гроші - надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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