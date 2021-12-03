NASA приступает к строительству трех новых космических станций (фото) [ Редактировать ]
Источник: NASA
NASA заключило соглашение о проектировании новых космических станций с тремя американскими компаниями - Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman. Общая сумма контрактов - $415,6 млн. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства США.
NASA стремится сохранить непрерывное присутствие США на низкой околоземной орбите путем перехода с Международной космической станции на другие платформы. Эти госзаказы будут стимулировать разработку частным сектором США коммерческих, независимых космических станций, которые будут доступны как правительственным, так и частным заказчикам
NASA подписало контракты с компаниями:
- Blue Origin - $130 млн;
Базовая конфигурация Орбитального Рифа от компании Blue Origin
- Nanorack - $160 млн;
Космическая станция Starlab от компаний Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin
- Northrop Grumman - $125,6 млн.
Дизайн космической станции от Northrop Grumman
Среди требований к новой станции - возможность размещения и проживание не менее двух астронавтов на регулярной основе в течение шести месяцев и проведение научных экспериментов.
Ранее NASA оценило сроки затопления Международной космической станции в три года.
Напомним, что NASA опубликовало план полетов на Луну. Контракт на доставку астронавтов на Луну выиграла компания SpaceX.
по теме
Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были выйти в космос
Первый зонд для защиты планеты от астероидов запустили в космос. Аппарат NASA DART должен будет врезаться в астероид Диморф, чтобы проверить, можно ли будет таким образом защищать Землю от аналогичных объектов
Выход в космическое пространство официально продлиться около 6,5 часов
Миллиардер охарактеризовал ситуацию с темпами производства ракетных двигателей Raptor для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship как "катастрофическую"
Япония запускает разработку многоразовой ракеты-носителя. В консорциуме примут участие порядка 30 японских компаний, в том числе Mitsubishi Heavy Industries и ANA Holdings
Об'єкт, який, згадуючи "зоряні війни" і Дарта Вейдера так і назвали - Дарт, - має історичну мету. Змінювати курс астероїдів, які можуть загрожувати Землі. Його місія триватиме 10 місяців, маршрут - 11 мільйонів кілометрів!