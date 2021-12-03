NASA заключило соглашение о проектировании новых космических станций с тремя американскими компаниями - Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman. Общая сумма контрактов - $415,6 млн. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства США.

NASA стремится сохранить непрерывное присутствие США на низкой околоземной орбите путем перехода с Международной космической станции на другие платформы. Эти госзаказы будут стимулировать разработку частным сектором США коммерческих, независимых космических станций, которые будут доступны как правительственным, так и частным заказчикам

NASA подписало контракты с компаниями:

Blue Origin - $130 млн;

Базовая конфигурация Орбитального Рифа от компании Blue Origin

Nanorack - $160 млн;

Космическая станция Starlab от компаний Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin

Northrop Grumman - $125,6 млн.

Дизайн космической станции от Northrop Grumman

Среди требований к новой станции - возможность размещения и проживание не менее двух астронавтов на регулярной основе в течение шести месяцев и проведение научных экспериментов.

Ранее NASA оценило сроки затопления Международной космической станции в три года.

Напомним, что NASA опубликовало план полетов на Луну. Контракт на доставку астронавтов на Луну выиграла компания SpaceX.