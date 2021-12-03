Верховна Рада ухвалила державний бюджет України. Основні цифри, за якими житиме країна наступного року, такі: ВВП - 3,8 відсотка. Курс долара - неповні 29 гривень. На безпеку та оборону передбачили майже 323 мільярди. Уже від першого січня мінімальна зарплатня медиків становитиме 20 тисяч гривень.

Для решти - 6 з половиною тисяч до жовтня, потім на 200 гривень більше. Прожитковий мінімум - 2600. Понад 4 мільярди спрямують на аеро-інфраструктуру та національного авіаперевізника. Трохи менше - на модернізацію залізниці. Також обіцяють повністю профінансувати житло для ветеранів ООС. Мільярд виділять на поліпшення якості питної води.

Сергій Марченко, міністр фінансів України: