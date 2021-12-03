На территории Украины нарастили возможности для хранения вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Таким образом, Минздрав вместе с международными партнерами продолжает расширять возможности холодовой цепи для хранения и транспортировки вакцин, которые нуждаются в сверхнизких температурах - от -60 до -80.

Это значит, что Украина сможет обеспечить хранение в ультрахолодовом режиме всей вакцины, которая будет поступать в 2021 и 2022 годах. Это было одним из условий контрактов на ее поставки в Украину на 2022-2023 годы.

Отмечается, что для хранения препарата на складах были установлены более 50 морозильных камер, которые рассчитаны на около 40 тысяч доз вакцины от COVID-19. При этом в областях на складах можно хранить 2 миллиона доз вакцины от коронавируса.

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Кроме того, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, в клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

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