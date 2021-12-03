Документи - за 800 доларів. Щоправда, липові. Служба безпеки України викрила фейковий сервісний центр МВС.

Як з'ясувалося, троє киян продавали підробні посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію крадених або нерозмитнених авто. А працівники сервісних центрів МВС їм у цьому допомагали. Працювала схема декілька років. І за цей час ділки збули сотні фальшивок. У домівках фігурантів уже провели обшуки.

Артем Дехтяренко, речник СБУ: