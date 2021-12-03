Служба безпеки України викрила фейковий сервісний центр МВС [ Редактировать ]
Документи - за 800 доларів. Щоправда, липові. Служба безпеки України викрила фейковий сервісний центр МВС.
Як з'ясувалося, троє киян продавали підробні посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію крадених або нерозмитнених авто. А працівники сервісних центрів МВС їм у цьому допомагали. Працювала схема декілька років. І за цей час ділки збули сотні фальшивок. У домівках фігурантів уже провели обшуки.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
За посвідченням водія зазвичай зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема, за водіння авто у нетверезому стані чи наркотичного сп'яніння. В базі даних знаходили законослухняного водія, який мав схожі з порушником дані, і друкували "права водія" вже з новим фото. Таким чином, порушник міг безперешкодно пересуватися, попри заборону водіння.
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