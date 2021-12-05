В Украине вырастут пенсии: Шмыгаль рассказал детали [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
С 1 декабря украинцам повысили минимальную заработную плату на 500 гривен и теперь это 6 500 гривен. Поэтому пенсионеры будут получать дополнительные 200 гривен, в зависимости от стажа.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, помимо роста пенсионных выплат также увеличиваются надбавки и пенсии ветеранам войны и гражданам, имеющим особые заслуги перед государством.
Шмыгаль отметил, что за год пенсия увеличивалась десять раз. И это еще не последнее повышение пенсии.
"На 2022, кроме плановой индексации, предполагается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. для людей старше 70 лет", - подчеркнул премьер-министр Украины.
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