С 1 декабря украинцам повысили минимальную заработную плату на 500 гривен и теперь это 6 500 гривен. Поэтому пенсионеры будут получать дополнительные 200 гривен, в зависимости от стажа.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, помимо роста пенсионных выплат также увеличиваются надбавки и пенсии ветеранам войны и гражданам, имеющим особые заслуги перед государством.



Шмыгаль отметил, что за год пенсия увеличивалась десять раз. И это еще не последнее повышение пенсии.

"На 2022, кроме плановой индексации, предполагается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. для людей старше 70 лет", - подчеркнул премьер-министр Украины.

Читайте также, что изменится в Украине с 1 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.