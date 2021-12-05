Та поки всі говорять про можливість широкомасштабної війни, війна реальна не припиняється ні на день. Щодня - обстріли, і майже щодня - поранені. Цього тижня від пострілу ворожого снайпера загинув український молодий військовий - Валерій Геровкін.

А під вогнем противника опинялися мирні квартали. Наш воєнкор Руслан Смещук цього тижня спілкувався і з тими, хто тримають оборону, і з тими, хто живе по сусідству із війною.

Початок нової зими на Донбасі видався важким, кривавим і... трагічним.

Це - передові позиції біля Новотроїцького. Тут першого грудня ворожий снайпер застрелив Валерія Геровкіна.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Каждые полчаса прострелы делали. Валера должен был отработать с РПГ. Мы пошли на ту сторону. Я должен был прикрывать с пулемета. Я говорю не спешим. Я не успел встать на позицию, и был выстрел. Я возвращаюсь туда, осматриваю Валеру, а Валера двести.

-Куля влучила Валері в голову... До цього ворог дві ночі збільшував вогняний тиск на позиції.

Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Делали пару очередей с автомата, и пулемета. Так каждый час, получаса. Первый день не повелись, второй не повелись...а на третий произошла такая ситуация. Вылезли и…

Після загибелі побюратима, вояки зрозуміли - цими прострілами їх навмисно витягували під снайпера.

Валері було лише 22. Він був тутешнім - із Краматорська. І це була його перша фронтова ротація...

Краматорськ прощався із Валерієм на головній площі. І зараз місцева ветеранська організація клопотатиме про перейменування однієї із вулиць на честь загиблого земляка.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Але на цьому тижні під неодноразові ворожі обстріли потрапляли не лише військові на передовій, а і мирні жителі. У населених пунктах що наближені до лінії зіткнення - так і на тих територіях, що до останнього лишалися глибоким тилом.

Станиця Луганська. Тут пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста на початку тижня вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно.

Олександр, житель Станиці Луганської:

Не менше ніж полчаса. Ну выстрелов ну сорок наверное.

Більшість снарядів поцілили по залізничних підприємствах. Одна із мін поранила охоронця.

Светлана, жителька Станиці Луганської:

Он молодец что он лег. Когда услышал выстрелы. Он лег. А если бы сидел, то пострадал бы серьёзнее.

А тут міна влучила в дах барачного будинку. В середині була власниця. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все залишила й поїхала геть.

Ольга, жителька Станиці Луганської:

Она сама була в комнаті, спряталась в шифанері. Потім вийшла - еше стреляли і вона ушла звідси. Она нормальная, но очень нервная.

Того ж дня, окрім Станиці Луганської, ворог обстріляв позиції поблизу - Старого Айдара.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Приблизна кількість снарядів - це по 40 на кожний населений пункт. Вогонь вів супротивник з тимчасово непідконтрольної території.

В результаті - тисячі людей залишилися без світла. І вже в п'ятницю по Станиці знову вдарили міни, і знову - місто поринуло в темряву. Такого тут не було більше двох років...

Але є такі фронтові селища - де обстріли не припинялися ніколи. Новоалександрівка. Майже знелюднене село під Попасною. Фронт тут проходить так близько, що можна бачити ворожі бліндажі.

Тут майже не залишилося мирних жителів. Антоніна Федорівна - одна із останніх.

Антоніна Федорівна, жителька Новоолександрівки:

Як бахкає - отак хата ходором ходе. І криша уже там протіка. А там завалилася.

Бабусі майже дев'яносто років. Разом із п'ятьма котами вона живе у напіврозваленій хаті.

Антоніна Федорівна, жителька Новоолександрівки:

Спальня і там спальня - порозбиті, там дірки такі.

Вона й окупацію села, і потім його звільнення. Розповідає плутано: але можна зрозуміти, що раніше їй допомогла донька, а потім вона.. зникла. І старенька залишилась зовсім одна.

Антоніна Федорівна, жителька Новоолександрівки:

Оце дочка була, тут жила. А тоді заболіла, і поїхала до дітей...у неї діти. В городі. До мене приїжджали...тоді, як войни не було. - А зараз ні? - А зараз їх і не пускають сюди.

У хаті немає світла - ще від початку війни. Тож чи не єдиним джерелом енергії і тепла є ось ця груба. Її теж перекосило, коли відвалилася стіна. Та нещодавно її полагодив один із нечисленних сусідів.

-Справив...родич приходив...намазав...переделав...я вчора топила - хорошо.

Ще бабусі допомагають військові. Харчі, дрова, води принести.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Даєм їй продукти, сахар, макарони, крупу - таке. Ну там якщо треба води занести - хлопці заходять до калітки.

Але родичів, за якими старенька страшенно сумує, вони, звісно, замінити не можуть. Лише іноді роблять нестерпне життя трохи легшим.