В Одесі виставку до дня Збройних сил України організували військово-морські підрозділи. Демонстрували патрульні катери, протикорабельні комплекси та бронетранспортери. Відвідувачі могли не лише все розгледіти, а й сісти за кермо машин.

Чи сподобалася виставка людям? Дізнавався Андрій Анастасов.

На радість одеситам, а насамперед - дітлахам! Військово-морські сили виставили на загальний огляд зразки своєї найпотужнішої техніки. Тут - на причалах Морського вокзалу - і катери, і системи реактивного залпового вогню, протикорабельний ракетний комплекс "Нептун", і новенькі бронемашини.

Сергій Скриль, відвідувач виставки:

Радует, что у нас наконец-то в нашей украинской армии появилась какая-то современная техника, мне кажется, что людям надо показывать и объяснять, что мы не остаемся одни в этот период времени, такой вот.

Віктор Гонтюк, відвідувач виставки:

Непогано, непогано! Знаєте, от бо на всякий випадок: якщо ти озброєний, то ти сильний!

Відвідувачі, особливо маленькі, в захваті від того, що можна все помацати й потрапити всередину бойових машин, і навіть приміряти обмундирування. Поруч, у ролі гідів, військові розповідають, що тут і до чого. До прикладу, показують командно-штабну машину на базі БТР "Буцефал".

Армен Агаджанян, військовослужбовець ВМС Збройних сил України:

Вона призначена для забезпечення високотехнологічного швидкісного зв'язку, інтернету, передачі даних Це нова машина: нове шасі, тут новий двигун "мерседес", вона дуже потужна, швидкісна, маневрена, вона, доречи, плаває, да!

І в малечі, і в дорослих вражень - хоч греблю гати!

Ух! Класс! Ха-ха!

Максим Морарь, відвідувач виставки:

Техника грандиозная, большая и пугающая одновременно. Учитывая, что у нас сейчас военные действия ведутся и понимая для чего ее используют становится страшно.

У центрі експозиції - два патрульних катери типу "Айленд", які нещодавно прибули зі Сполучених Штатів. Під українським прапором вони отримали назви "Фастів" і "Суми". І таких кораблів в України вже чотири. Їх усі американська сторона передала нам за програмою військової допомоги.