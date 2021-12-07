Байден розмовлятиме з Путіним по відеозв'язку [ Редактировать ]
Нагадаю, Джо Байден проведе переговори з Путіним сьогодні по відеозв'язку. Як зазначили в Білому домі, однією з ключових тем буде Україна. Бо США занепокоєні військовою активністю Росії на кордонах. Відеоконференція глав США та Росії відбудеться о 17 годині за київським часом.
по теме
ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
Розмова запланована на вечір сьомого грудня. Президенти мають обговорити ситуацію навколо України та ще цілу низку питань.
В Белом доме прокомментировали возможность виртуальной встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным
Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Владимир Путина и Джо Байдена 7 декабря. Глава Белого дома подчеркнет обеспокоенность США в связи с военной активностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины
Байден заявил, что не признает ничьи "красные линии" в контексте Украины. Лидер США надеется провести "долгий разговор" с президентом России Владимиром Путиным