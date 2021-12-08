Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні [ Редактировать ]
Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні. Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить. Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів. Напередодні дипломатичний бойкот головних спортивних змагань цієї зими оголосили Сполучені Штати. У Китаї відповіли, що США "заплатять ціну" за своє рішення, і попередили про "рішучі контрзаходи" у відповідь.
по теме
Білий дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена.
Білий дім оголосить про це вже цього тижня - повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, ідеться про повну відсутність американських офіційних осіб на олімпійських іграх.
Times: Британия изучает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине Это может быть сделано в знак протеста против действий Китая в области прав человека
Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Обговорювали Україну. За словами радника американського лідера Джейка Салівана - Вашингтон застеріг Москву від можливого вторгнення в Україну.
У випадку нової агресії, США разом з союзниками по НАТО відповість оборонними заходами. Про це глава Держдепу США заявив в інтерв'ю шведському телебаченню.