Тим часом на зміну Ангелі Меркель прийшов наступник. Соціал-демократ Олаф Шольц. Новий канцлер та його міністри вже склали присягу і заїхали у свої нові робочі кабінети. Хронологія цього історичного для Німеччини дня - у матеріалі Тетяни Логунової.

Я вітаю на трибуні для почесних гостей виконувачку обов'язків канцлера Німеччини - пані Ангелу Меркель.

Аплодисменти не вщухали кілька хвилин. Ангела Меркель слухала їх із гостьової трибуни парламенту. Для високопосадовиці, яка понад 30 років була депутатом Бундестагу і 16 - канцлером країни, відтепер вхід до сесійної зали закритий. Ангела Меркель більше не член парламенту і не очільниця уряду. Вона йде з великої політики.

Бербель Бас, голова Бундестагу:

Президент Німеччини пропонує обрати на посаду канцлера - пана Олафа Шольца.

Голосування за нового канцлера було поіменним і таємним. Щоб стати наступником Ангели Меркель - Олафу Шольцу потрібні були 369 голосів. А він набрав більше - 395.

- Пане Шольце, ви приймаєте результати голосування? - Так! - Це було гучно і чітко. Пане федеральний канцлере, я вас вітаю!

А потім Шольцу довелося попоїздити Берліном. Спочатку в палац Бельв'ю, де його офіційно призначив головою уряду Президент країни. Звідти - знову в парламент, щоб скласти присягу. І нарешті - у відомство канцлера, щоб прийняти справи від Ангели Меркель.

Епоха Ангели Меркель добігла кінця. Відсьогодні в Німеччині - новий канцлер. Олафу Шольцу - 63 роки. З них 46 він провів у лавах Соціал-Демократичної партії. Був мером Гамбурга, міністром праці, фінансів та віце-канцлером. Характер стриманий та виважений, за що позаочі його охрестили "шольцоматом".

Німцям Щольц обіцяє підвищити мінімальну зарплату, пенсії та врегулювати зростання цін на ринку нерухомості. Світові - що Німеччина і надалі буде гарантом сильної та суверенної Європи. Позиція нового канцлера щодо України теж відома. Він засуджує анексію Криму, виступає за реалізацію Мінських угод і готовий підтримувати другий "Північний Потік", допоки Росія не поставить під загрозу роль України як транзитера газу.