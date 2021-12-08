СБУ запобігла теракту у черкаському коледжі [ Редактировать ]
СБУ запобігла теракту в одному з коледжів у Черкаській області. За даними слідства, двоє студентів планували масовий розстріл одногрупників.
Через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте" поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування теракту. І закликали приєднуватись до їхньої злочинної групи - для фізичної розправи над однолітками.
Під час обшуків виявили два пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності.
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Ще тривають деякі експертизи. Зокрема, генетична вже показала, що за кермом був саме Микола Харківський.
За даними слідства, двоє студентів планували масовий розстріл одногрупників. Через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте" - поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування теракту.
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