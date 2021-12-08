СБУ запобігла теракту в одному з коледжів у Черкаській області. За даними слідства, двоє студентів планували масовий розстріл одногрупників.

Через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте" поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування теракту. І закликали приєднуватись до їхньої злочинної групи - для фізичної розправи над однолітками.

Під час обшуків виявили два пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності.