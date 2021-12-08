Від понеділка в постійно "жовтій" Кіровоградщині тепер теж посиленні карантинні вимоги.

Колір жовтий, а карантин - суворіший! На Кіровоградщині від понеділка посилили обмеження. І хоча регіон весь час перебував у "жовтій" зоні, правила там зараз, як у "червоній".

Як жителі сприймають нові обмеження й чи готові їх дотримуватись? У рейд вулицями Кропивницького - разом із правоохоронцями виїхали й наші кореспонденти.

Колір тепер не має значення. Від понеділка в постійно "жовтій" Кіровоградщині тепер теж посиленні карантинні вимоги. Тепер вони такі самі, як і в червоній зоні. У ТРЦ, кафе, ресторанах, магазинах можуть перебувати лише вакциновані - хоча б однією дозою. Альтернатива - негативний тест або довідка про нещодавнє одужання. Чи дотримуються жителі Кропивницького нових правил? Вирушаємо в рейд із поліцейськими та співробітниками Держпродспоживслужби.

Андрій Клименюк, поліцейський:

З 6 грудня діють нові правила, перевіряємо заклади торгівлі, розважальні заклади на предмет того, чи мають особи право брати участь у цьому процесі і на наявність сертифікатів, вакциновані чи не вакциновані.

У продавчині цього магазину сертифікат є. Кав'ярня навпроти теж працює за правилами. Кажуть, документи перевіряють і у відвідувачів. Хоча це ВЖЕ позначилося на прибутках.

Олег Клепацький, власник кав'ярні:

Я сам переболів, тому я понімаю цю проблему, але ж є такі справи, як бачте, у нас сьогодні не так зайнято, оце питання як ми будемо завтра жить.

Та не всі охоче дають документи на перевірку. Ось у цій крамниці продавчиня робити це відмовилась.

Поліцейський - Ви вакциновані? Продавчиня – Це медична таємниця. Поліцейський -Для того, щоб здійснювати торгівлю, ви повинні мати про собі відповідний сертифікат. Продавчиня -Ну на даний момент його немає.

У сусідньому магазині ситуація схожа.

Поліцейський -Скажіть, вакциновані ви? Продавчиня -Один раз. Поліцейський -Один раз, є підтверджуючий документ? Продавчиня -Поки що немає.

Усі порушення правоохоронці фіксують. Якщо їх не виправлять, на власників закладів складуть адмінпротоколи. А тоді їх чекає вже й штраф - сімнадцять тисяч гривень.

Андрій Клименюк, поліцейський:

На даний час протоколи не складались, постійно проводиться профілактична робота. Поступово ми перевіряємо і в подальшому, сподіваюсь, все буде добре і наша територія буде захищена.

Посилення карантинних вимог найбільше відчув малий бізнес. Попри те, що на місцевому ринку в Кропивницькому усі із сертифікатами, покупців тут все одно не багато.

Ольга Таліпан, власниця торговельної точки:

Купівельна спроможність у людей дуже мала, дуже слаба, осьо буває годину-півтори взагалі ніхто не підходить і оце податки будуть підніматись, не знаю, що взагалі буде.

До позначки хоча б сімдесят відсотків вакцинованих Кіровоградщині ще далеко. У регіоні щеплена менше ніж третина населення. До того ж, уже другий тиждень поспіль в обласному департаменті охорони здоров'я фіксують стрімке зменшення охочих імунізуватися.