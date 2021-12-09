Последний Jaguar от FAVBET "угонят" на "Олимпийском" [ Редактировать ]
12 декабря, в рамках промо-мероприятия "Угони тачку в FAVBET", в перерыве матча Динамо - Заря, узнаем имя обладателя Jaguar XE.
20 автомобилей, поездки на матчи в Барселону и Арабские Эмираты, сотни призов - FAVBET завершает масштабное промо-мероприятие "Угони тачку в FAVBET" масштабным финалом и определением обладателя главного приза.
Состоится он на НСК "Олимпийский", в перерыве матча Динамо – Заря. Ведущий события - актер студии "Мамахохотала" Женя Янович. Победителя определит игрок Динамо, который и достанет счастливый номер из корзины. Розыгрыш Jaguar XE будет транслироваться на ютуб-канале FAVBET.
Промо-мероприятие "Угони тачку в FAVBET" стартовало весной этого года и прошло в три этапа. На кону были: 7 автомобилей и множество ценных призов. Известны имена восемнадцати владельцев новеньких Ford EcoSport, двух владельцев Jaguar XE и сотен выигравших разнообразные призы. На последнем этапе промо возобновилась программа FAVBET Experience. Первые счастливчики успели посетить матч Барселона – Динамо и Барселона – Реал. Еще одних победителей ждет поездка на клубный Чемпионат Мира в ОАЭ в компании Артема Милевского.
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