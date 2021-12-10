Заручитись підтримкою Великої Британії намагаються українські дипломати. Делегація на чолі з міністром закордонних справ нині перебуває у Сполученому Королівстві. І перші результати зустрічей уже є: Лондон надає Києву мільярд фунтів стерлінгів. На що спрямують ці кошти? За перебігом перемов стежить Світлана Чернецька.

Велика Британія нарощує допомогу Україні. Зокрема, фінансову. Цього року ще один мільярд фунтів піде на українські проєкти. Про це стало відомо на першому засіданні так званого "британсько-українського стратегічного діалогу". Його заснували в межах угоди про політичне співробітництво й вільну торгівлю, яку Лондон та Київ уклали минулого року.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Додатковий мільярд фунтів на підтримку проєктів в Україні. Це фінансування участі британського бізнесу в проєктах, які вони разом з українським бізнесом будуть робити у нашій державі, це буде інфраструктура, це буде охорона здоров'я, інші сфери та енергетика - конкретні гроші, які зайдуть в Україну.

Окрім того, країни домовилися започаткувати так званий "комерційний діалог" між країнами. Він має допомогти покращити бізнес-клімат і співпрацю в торговельній сфері.

Річард Різбі, член Палати лордів парламенту Великої Британії:

Я вважаю, у нас взірцеві двосторонні відносини. І головне, багатогранні. Іншими словами - у нас сильний безпековий і дипломатичний зв'язок. Але наразі ми бачимо ще й торговельний бік, можливості, що відкриваються в Україні. Вона заслуговує мати функціональну сучасну економіку з європейськими стандартами. І ми робимо все можливе, щоб підтримати ці прагнення. І зокрема, серйозно збільшимо обсяг позик британським інвесторам в Україну.

Звісно, чимало уваги делегації приділили й питанню російської агресії.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Все, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше - Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росії неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для Росії, друге - Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати та Британія з одного боку і Європейський Союз з другого. І третє - це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей, тобто це конкретні речі, які роблять Україну сильнішою.

А от щодо питання візового спрощення - то тут наразі без прориву. Але переговори тривають.