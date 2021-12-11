Там пропонують вишкіл тим, хто не може підписати контракт зі Збройними силами України.

Звітні збори сил територіальної оборони відбулися у Києві. До лав резервістів прийняли новобранців.

Ті склали присягу. А командири відзвітували про досягнення й плани. Кажуть, останнім часом, охочих піти на службу побільшало. При підрозділі навіть спеціально створили громадську організацію. Там пропонують вишкіл тим, хто не може підписати контракт зі Збройними силами України.

Олексій Чкалов, начальник інженерної служби 130 батальйону тероборони:

Я долучився до ТРО тому, що воно дає можливість прийняти участь безпосередньо в захисті країни. А з іншого боку - не відволікає дуже від громадянського життя, дає можливість, так сказать, освоювати ВВП і в нужний момент прийнять участь у захисті країни.

Сергій Грін, інструктор: