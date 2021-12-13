До Іраку вже повернулися понад 3,5 тисячі мігрантів [ Редактировать ]
До Іраку вже повернулися понад три з половиною тисячі мігрантів - заявили в МЗС країни. Для цього організували 9 авіарейсів. Майже чотирьом сотням нелегалів довелося видати нові паспорти замість втрачених.
Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі.
Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу надати притулок усім нелегалам, які вже потрапили на польську територію.
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Минулої ночі офіційний Багдад забрав із Білорусі понад 600 своїх громадян - переважно жінок, дітей і людей похилого віку.
Мігранти з Білорусі намагалися проникнути на польську територію через пошкоджене загородження. Діяли вони невеличкими групами.
Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
Допомагатиме Франції, Бельгії та Нідерландам контролювати їхні береги вже з першого грудня.
Таке рішення європейські посадовці ухвалили під час екстреної зустрічі у французькому порту Кале. І пообіцяли тісніше співпрацювати, аби завадити біженцям незаконно переправлятися на надувних човнах через протоку.