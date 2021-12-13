В Украине уже стали праздновать новогодние корпоративы. В этот период артисты могут заработать немало средств.

Как рассказал шоумен и владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский изданию "КП в Украине", чаще всего заказчики обсуждают выступления Оли Поляковой, MONATIK, Тины Кароль и рок-группы The Hardkiss. Их гонорар составляет от 20 тысяч долларов и выше.

Дядя Жора отметил, что из-за пандемии компании выбирают одного артиста вместо двух-трех, чтобы сэкономить.

Также стало известно, сколько придется заплатить за выступление известных звезд украинского шоу-биза в этом году. Так, из-за эпидемиологической ситуации в стране, исполнители повысили ценники, чтобы окупить утраченные концерты.

Сколько стоят украинские звезды на новогоднем корпоративе:

MONATIK – 20-30 000+$

Тина Кароль – 20-30 000+$

Оля Полякова – 20-30 000+$

Настя Каменских – 20-30 000+$

KAZKA – 10-15 000+ $

Надя Дорофеева – от 15 000+$

Слава Каминская – 16 000 €

Наталья Могилевская – 15-25 000 $

Павел Зибров – 5-10 000$

Wellboy – 10 000$

Lama – 5 000$

Победители талант-шоу – 1000-2000$

Совладелец ивент-агентства Joy Event Дмитрий Жембоцкий рассказал, что в последнее время все чаще на корпоративы заказывают победителей талант-шоу.

Также, по его словам, вырос спрос на "молодую кровь" шоу-бизнеса, в частности Lida Lee, Артема Пивоварова и Олега Кензова.

Ранее писали, что Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво".

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