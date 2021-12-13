На Львівщині дев'ятеро дітей та один дорослий отруїлися невідомо чим [ Редактировать ]
Приїхали на хокейний матч, а опинилися в лікарні. На Львівщині дев'ятеро дітей та один дорослий отруїлися невідомо чим. Усі звернулися по допомогу до медиків. Відомо, що діти приїхали на матч хокейної ліги, та після гри їм стало зле. Лікарі діагностували легке отруєння - і відпустили. Чим могли отруїтися діти - з'ясовують правоохоронці.
Богдан Жмурко, заступник директора з медичної частини Новояворівської центральної районної лікарні:
У ряду пацієнтів була нудота. В загальному: була скарга на загальну слабість, декому було проведено певні медичні процедури. Під динамічне спостереження були скеровані пацієнти до сімейних лікарів і педіатрів.
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