Приїхали на хокейний матч, а опинилися в лікарні. На Львівщині дев'ятеро дітей та один дорослий отруїлися невідомо чим. Усі звернулися по допомогу до медиків. Відомо, що діти приїхали на матч хокейної ліги, та після гри їм стало зле. Лікарі діагностували легке отруєння - і відпустили. Чим могли отруїтися діти - з'ясовують правоохоронці.

Богдан Жмурко, заступник директора з медичної частини Новояворівської центральної районної лікарні: