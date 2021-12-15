В Україні треба відновити довіру суспільства до судової системи. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час урочистої церемонії складання присяги новопризначених служителів Феміди. Президент закликав нових суддів долучатися до реформи, що нині триває.

Володимир Зеленський: