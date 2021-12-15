Президент закликав нових суддів долучатися до реформи судової системи [ Редактировать ]
В Україні треба відновити довіру суспільства до судової системи. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час урочистої церемонії складання присяги новопризначених служителів Феміди. Президент закликав нових суддів долучатися до реформи, що нині триває.
Володимир Зеленський:
Треба побудувати новий суд. Суд, в цілому, якому люди, наше суспільство, кожен з нас довіряє. Суд, який поважають. Суд, який є прикладом, щоб казали всі Український суд, якому всі вірять, довіряють.
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