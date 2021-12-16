Різдвяні свята, які наближаються, - традиційно важкий період у роботі рятувальників. Усе через - необережне поводження людей із піротехнікою, короткі замикання новорічних гірлянд та забавки із відкритим вогнем біля ялинок. Що треба знати, аби свято було безпечним - розкаже Станіслав Кухарчук.

Таїсія поспішає прикрасити новорічну ялинку в холі офісу, адже вже цими вихідними - свято Миколая. І на роботі, і вдома дівчина ставить штучну ялинку, а ще відмовилася від одного з головних атрибутів свята - принципово не вішає гірлянди.

Таїсія Кришня, жителька Черкас:

Ялинка пластикова і за технікою безпеки не можна, ми боїмося короткого замикання.

Побоювання дівчини не безпідставні. Адже саме коротке замикання - одна з найпоширеніших причин загоряння в оселях... Тому й вирішили рятувальники Черкас наочно показати, як стаються займання і як цьому протидіяти.

У спеціальному ангарі рятувальники змоделювали кімнату з новорічною ялинкою. Якраз саме святкове дерево спалахує першим, немов смолоскип.

Менш ніж за хвилину - горить уже вся кімната. Рятувальники навмисно облаштували все всупереч правилам безпеки. Ялинка не була закріпленою і тому, палаючи, повалилася на штори - вогонь перекинувся на диван і килим.

…найнебезпечніше у таких пожежах - це ось ці продукти горіння і дихати навіть тут, на вулиці, коли відчинили двері - просто неможливо.

Таку презентацію рятувальники проводять не лише для журналістів, серед глядачів - студенти сусіднього училища. Побачене підлітків вразило.

Денис Назаренко, житель Черкас:

Я думав бистріше, більше часу буде, щоб була можливість затушити пожежу - а побачив, що за хвилини вже все, нічого… не реально вже.

Серед переліку небезпек на новорічні свята окремий пункт - піротехніка. Феєрверки та петарди в цей період калічать чимало людей. Передусім рятувальники радять не купувати неліцензовані вироби й перед використанням уважно прочитати інструкцію.

Віктор Євпак, заступник начальника ГУ ДСНС у Черкаській області:

Основні чинники небезпеки - це порушення відстані використання, не закріплення і воно наносить травму, як і опіки, так і фізичну травму.

Тож рятувальники закликають дбати про безпеку свою та ближніх і бути особливо пильним під час свят.