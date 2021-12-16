Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам себя в новом образе. Соответствующее фото она запостила в своем Instagram.

В кадре звезда предстала в черном обтягивающем платье в пайетки с пикантным разрезом на ноге. Волосы Леся собрала пучок.

Поклонники отметили, что телеведущей идет такой стиль.

"Какая сексуальная", "Красотка", "Леся, вам идет", "Очень нравится наряд", - написали в комментариях подписчики Никитюк.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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