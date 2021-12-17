Министр здравоохранения Германии бывший профессор эпидемиологии Карл Лаутербах считает, что новый штамм коронавируса "Омикрон" спровоцирует массовую пятую волну пандемии. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Во время визита в регион Нижняя Саксония глава Минздрава страны высказался о том, что Германия должна быть готова к тому, что новая волна коронавируса будет не похожа ни на одну, которая была ранее.

Отмечается, что в настоящее время ученые не разделяют позицию министра и не готовы делать столь громких заявлений и прогнозов. Согласно результатам некоторых исследований, новый штамм COVID более заразный, однако во многих странах не регистрируют большое количество тяжелых случаев из-за "Омикрона".

Читайте также, страны G7 назвали новый штамм коронавируса "Омикрон" "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения". Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.

Кроме того, группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. У инфицированных наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенность носа, расстройство желудка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире