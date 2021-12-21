В Украине наблюдается стабильный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом новый штамм заболевания "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

В частности, он отметил, что в отличие от Европы, в Украине наблюдается спад заболеваемости. Однако новый штамм коронавируса "Омикрон" по-прежнему остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

В Украине уже 6-ю неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций - на 17%, смертность - на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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