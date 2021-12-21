В Киеве во время снегопада укладывали асфальт (видео) [ Редактировать ]
В Киеве со вчерашнего дня идет снег. Один из очевидцев снял на видео, как во время снегопада дорожные работники укладывали асфальт. Видео опубликовали киевские Телеграм-каналы.
На кадрах записи видно, как во время снегопада каток утрамбовывает уложенный асфальт.
Авто видео не указал, где была сделана видеосъемка.
Читайте также, с понедельника, 20 декабря, в Украину придет похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.
Кроме того, в Украине погода в начале недели будет преимущественно влажной и прохладной. Показатели температуры воздуха будут находиться в минусовом диапазоне на западе и востоке, существенное снижение ожидается также на остальной территории.
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