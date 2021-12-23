Коли гроші є, але їх - немає. Золотий запас Венесуели, який зберігається у сховищах Банку Англії, - заблокований. Верховний суд Британії відмовив Мадуро в доступі до золота. З яких політичних причин країна не може отримати свої зливки? І яка доля чекає на скарби вартістю майже два мільярди доларів? Розповість Світлана Чернецька.

Банк Англії - одне із найбільших у світі сховищ золота. Під землею пролягають довгі лабіринти стелажів зі зливками. У склепі зберігаються резерви не лише британського уряду, але й ще приблизно 30-ти інших країн. Зокрема, й 31 тонна золота Венесуели. І зазвичай уряду країни було б зовсім не складно повернути власний дорогоцінний метал в країну. Але не в нинішній політичній ситуації.

Заковика в тому, що Велика Британія не визнає Ніколаса Мадуро законним керівником країни. Бо останні президентські вибори у Венесуелі відбулися зі значними порушеннями. Тож і віддавати золото нелегітимному лідерові Лондон не збирається.

Понад 50 країн світу, зокрема й Сполучені Штати, президентом Венесуели вважають лідера опозиції Хуана Гуайдо. Тож на думку британського правосуддя, саме він має розпоряджатися золотим запасом країни. Гуайдо ж не хоче, щоб зливки потрапили до рук Мадуро.

Делсі Родрігес, віцепрезидентка Венесуели:

Це абсурдне, неправильне та дивне рішення. Адже суд підтверджує божевільну та обурливу ситуацію, коли депутат проголошує себе президентом країни. Це нахабний акт крадіжки венесуельського золота, і всі його учасники мають відповідати перед законом.

Чинна влада наполягає, що державі необхідні дорогоцінні зливки. Для боротьби з епідемією коронавірусу. Але опоненти Мадуро впевнені, що він витратить ці гроші на улещування іноземних союзників його режиму. Адже з 2014 року Венесуела перебуває під санкціями Британії, США та Євросоюзу. За порушення прав людини і придушення демократичних свобод. Втім, доки тривають політичні та дипломатичні суперечки - Венесуела перебуває в глибокій економічній кризі. Кожен третій житель країни - не доїдає.

Амадо Пачеко, житель Каракаса:

Ситуація щодня гірша. Національна валюта просто на очах втрачає свою цінність. Із тим дріб'язком, який залишився в мене на рахунку я взагалі нічого не можу купити.

В країні бракує не лише харчів, а й медикаментів. А епідемія коронавірусу ще більше підриває економіку. Остаточна доля венесуельського золота вартістю два мільярди доларів - ще не вирішена. Верховний суд Британії передав справу Комерційному суду.