У Кропивницькому школярка провалилась під лід. Усе сталося в мікрорайоні Озерна Балка, поруч із Гімназією новітніх технологій. П'ятикласниця з друзями грала в сніжки, потім вибігла на вкритий кригою ставок і - опинилася у воді. Товариші побігли у школу, щоб покликати дорослих. У цей час біля водойми трапився перехожий. Чоловік роздягнувся, підповз тонкою кригою до дівчинки й за допомогою мотузки витягнув дитину з води. Школярку з переохолодженням ушпиталили. Випадковим рятівником виявився керівник онкологічного центру Костянтин Яриніч.