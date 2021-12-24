Запуск "Северного потока-2" снизит цену газа для Украины - Путин [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" снизит цену на газ для многих стран, включая Украину. Он назвал глупым решение не запускать трубопровод.
По его данным, речь о "Северном потоке-2" зашла на заседании Государственного совета РФ. В ходе совещания Путин назвал глупым противодействие запуску трубопровода, поскольку это обеспечит европейский рынок дополнительными объемами газа и снизит цены на бирже.
"А поскольку многие страны, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала", - добавил российский президент.
Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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