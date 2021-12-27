Чи будуть люди виконувати цей закон?

Життя без пакетів. Уже за рік українці точно знатимуть, яке воно. Бо від січня 2023 року "одноразові" заборонять. А поки що - перехідний період, і "відбивати" бажання в покупців користуватися поліетиленом - продавці будуть гривнею. Торбинки - здорожчають.

І наш Богдан Вербицький із Києва розкаже - на скільки. А Тетяна Логунова - з Берліна розкаже, як бій целофану дали німці.

Зайвого пакетика - не знайдеться?

Сергій Волков, ексголова Держекоінспекції Столичного округу:

Українці в середньому використовують 500 пакетів на одну особу на рік.

Та вже з наступного - використовуватимуть менше. Бо вони - подорожчають!

Василь, кяинин:

15 копійок - це ще коє-как. А якщо дві гривні - то кошмар.

Якщо не більше! Чи готова Україна сказати "Ні" целофану?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Як ми тільки їх не називаємо: пакет, кульок, целофан, "маєчка". Загалом, назв багато як і призначень. Святе святих кожного дому: пакет з пакетами. В мене тут і цупкі (від них багато шуму), і з супермаркету, ну і звичайно класика: прозорий з ручками.

І все це тепер можна навіть капіталом назвати! Бо грошей коштує! А через рік їх - спробуй знайти!

Та й вже зараз за них платити треба. Окремо. В столичних супермаркетах такі таблички біля кожного стенду з пакетами. Тож пані Тетяна до крамниці прийшла - зі своїм!

Тетяна, жителька Києва:

Ну потому что нет смысла отдавать деньги. Это - первое. А в общем-то мы боремся за экологию. Это не выход, что сделали платные. Мы думали, что их вообще уберут.

І мають прибрати! Але - не одразу. "Кульочки" зникнуть лише в січні 2023 року. А поки - будуть лише дорожчати.

Сергій Волков, ексголова Держекоінспекції столичного округу:

Мета закону, і мета цього обмеження доволі благородна. Це буде змушувати людей використовувати пакетики декілька разів. Це позитивно. А з іншого боку використовувати торбинки, які можна використовувати сотні разів і заощаджувати.

Та головне питання - чи будуть люди виконувати цей закон? І якщо з магазинами - все більш-менш зрозуміло, то що робити із зоною... вільного обігу пакетів?

Ринки й базари - ахілесова п'ята закону. Тут більшість товару продають без чеків, а пакетики й поготів. І без них, до речі, важко - кажуть продавчині.

А мелочь? Такое как виноград, например. Не положишь же в один общий кулек.

Тому в пані Вікторії кульочки розходяться - швидко!

Вікторія, продавчиня:

Все за свой счет. Раздаем их налево и направо. Там 200 пакетов, там… и так каждый день.

А от Максим - на пакети пані Вікторії - і не розраховує. Бо на ринок чоловік ходить зі своїми пакетами. Використовує їх...

Ну, до пяти раз может. В среднем. Эти ну очень много раз. Раз 20, или сколько. А вот эти маленькие тоже стараюсь не выбрасывать лишний раз, чтобы не засорять нашу страну.

Василь, житель Києва:

Со своїми ходить? Ха-ха-ха. Это вообще, кошмар. Понимаете.

Жахом це все вважає - і француз Теді. Його ми зустріли у "фруктових рядах" ринку. Каже: Так багато пакетів на один квадратний метр ще не бачив!

Теді, турист із Франції:

У вас їх дуже багато. Все в пакетиках. Взагалі-то існують більш екологічні способи пакування. Наприклад паперові пакети, або ж біорозкладні.

Паперові, з тканини або навіть великі - на коліщатках. В руках у німців - можна побачити будь-які торбинки. Тільки - не пластикові.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Німці дуже люблять усе рахувати. Пластикові пакети - не виняток. Так от, за даними екологів нині кожен житель країни використовує десь 40 поліетиленових торбинок на рік. Раніше ця цифра була у кілька разів більшою.

Безплатні пластикові пакети зникли з магазинів п'ять років тому. Їх поки можна хіба продавати - по 10 і більше євроцентів за штуку - в разі необхідності. Та й з першого січня - і цього не буде. Пластик - заборонять повністю. У супермаркетах залишать лише безкоштовні супертонкі кульки для овочів та фруктів. Утім, і їх рекомендують якнайшвидше замінити на паперові.

Хелене, жителька Берліна:

Я підтримую заборону, нині є стільки альтернатив пластику.

Райнард, житель Берліна:

Кожен може, як я, носити з собою рюкзак.

З нового року пластикові пакети остаточно зникнуть не тільки з магазинів. Їх заборонять і на ринках, в кіосках та пекарнях.

А нам до цього ще рік. Та є аспект, в якому ми програємо Європі це - перероблювання сміття. Зокрема, й пакетів. Ці кадри - зйомка найбільшого сміттєвого полігону столиці. І всі відходи сюди звозять саме в пакетах, які залишають просто неба.