По піротехніку - за кордон. Принаймні - таке доведеться робити німцям. Уряд і цьогоріч заборонив там продаж феєрверків, а без них - країна не уявляє прийдешніх свят. Тож місцевим жителям нічого не залишилось, як купувати святкові вогні в сусідів - Польщі, Данії та Чехії.

Чому влада оголосила табу на салюти та скільки це триватиме? Тетяна Логунова все розкаже.

Феєрверки, феєрверки й ще раз феєрверки. До пандемії коронавірусу - без них Новий рік у Німеччині було просто не уявити. А все тому, що запускати піротехніку в країні дозволено лише раз на рік - у ніч на перше січня. Тож напередодні свята німці, як божевільні, скуповували салюти, петарди та ракети. І, зустрічаючи Новий рік, запускали їх із вечора до ранку, буквально на кожному кроці.

Традиції святкування Нового року зіпсувала пандемія коронавірсу. Торік німецькі політики заборонили жителям країни запускати салюти на площах і центральних вулицях міст. Щоб люди не збиралися великими компаніями й не заражали одне одного Ковідом. Тоді уряд запевняв - це форс-мажор, тихою новорічна ніч буде лише один раз. Утім, німців обдурили. Цього року феєрверки - теж табу.

Без салютів німців залишили депутати Бундестагу та Бундесрату. Кілька тижнів тому вони заборонили продавати піротехніку до новорічних свят. Мовляв, запускаючи ракети й петарди, люди можуть зазнати травм і поранень. А це - додаткове навантаження на лікарні, які й так заповнені ковідними хворими. Політиків підтримали й медики.

Дженні Дорнбергер, лікарка відділення швидкої допомоги:

Як медик, я можу тільки вітати це рішення. Якщо до нашої лікарні в новорічну ніч почнуть привозити людей з травмами й пораненнями, ми просто не впораємося.

Виробників піротехніки така ініціатива шокувала. Кажуть - зазнають збитків, а галузь - на межі банкрутства.

Інго Шуберт, представник союзу піротехніків Німеччини:

Наша галузь заробляє кілька днів на рік, коли дозволено продавати піротехніку. Але це не означає, що решту часу ми не працюємо. У нас купа витрат: виробництво, логістика, зарплати співробітникам. Ці витрати ми компенсуємо перед Новим роком, продаючи товар. І тепер, коли це заборонено, ми опинилися на межі виживання.

Спершу обурилися й жителі Німеччини. А згодом знайшли вихід. Напередодні свят люди масово скуповують піротехніку в сусідніх Польщі, Чехії та Данії. Тож ця новорічна ніч навряд чи буде тихою.